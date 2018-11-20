Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» в матче с «Баффало»

Питтсбург, США, , 06:53 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

К середине второго периода «Питтсбург» вёл в счёте с разницей в три шайбы. В составе «Пингвинз» отличились Дерик Брассар, Фил Кессел, Джейк Гюнцель и Таннер Пирсон. Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Однако затем хоккеисты «Баффало» перехватили инициативу и вырвали победу. В составе «Сэйбрз» точными ударами отметились Тейдж Томпсон, Зак Богосян, Кейси Нельсон, Кейси Миттельштадт и Джек Айкел.

На сегодняшний день «Баффало» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 28 очков в 21 матче. «Питтсбург» идёт на 29-м месте, в активе команды 18 очков в 19 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:5 (2:1, 2:2, 0:1, 0:1).

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