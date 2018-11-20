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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вырвать победу у «Монреаля»

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4

Монреаль, Канада, 20 ноября 2018, 06:42 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вашингтон» дубль оформил нападающий Александр Овечкни, ещё по шайбе забросили Бретт Коннолли, Никлас Бекстрем и Ларс Эллер.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Майк Райлли, Брендан Галлахер, Джефф Питри и Кенни Агостино.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 23 очка в 20 матчах. «Монреаль» идёт на седьмом месте, в активе команды 26 очков в 21 игре.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1).

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