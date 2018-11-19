Чемпионский пояс Хабиба Нурмагомедова отправится по России

Махачкала, , 15:27 — REGNUM Чемпионский пояс дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова отправится в тур по пяти городам России. Где именно побывает трофей, было решено по итогам онлайн-голосования, передаёт 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Организатором акции является компания Reebok, которая не первый год сотрудничает с Хабибом Нурмагомедовым. На сайте бренда с 14 по 18 ноября проходило голосование, в котором было предложено 10 городов России. В итоге, шанс в живую увидеть чемпионский пояс UFC получили жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода.

Однако чемпион на своей странице в социальной сети предупредил, что сам не сможет присутствовать на мероприятиях.

Напомним, чемпионский пояс UFC в легком весе Нурмагомедову достался в апреле 2018 года после победы в Нью-Йорке над американцем Элом Яквинтой. Спустя полгода, 7 октября, дагестанский спортсмен успешно защитил пояс уже в Лас-Вегасе в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Тот бой стал главным поединком года в мире смешанных единоборств и одним из самых шумных событий мирового спорта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 ноября в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», состоится церемония представления книги-автобиографии Хабиба Нурмагомедова. Книга, работа над которой велась на протяжении двух лет, получила название «Khabib Time».

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