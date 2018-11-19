Понедельник, 19 Ноября 2018 года
17:07:37 МСК

Стали известны чемпионы мира по Paladins и SMITE

Спорт

В обеих дисциплинах победили коллективы из США

Атланта, США, 19 ноября 2018, 16:13 — REGNUM  В рамках мероприятия Hi-Rez Expo прошли киберспортивные турниры по двум дисциплинам: Paladins и SMITE. Победителями обеих дисциплин стали американские команды: Team Envy и Splyce, сообщают разработчики из Hi-Rez Studios.

Чемпионом по командному шутеру (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Paladins стала команда Team Envy. В финальном матче американцы победили украинскую команду Natus Vincere, чемпионов прошлого года. Третье и четвёртое место между собой поделили команды Fnatic и Spacestation Gaming.

Лучшим в многопользовательской арене SMITE стал американский коллектив Splyce. В финальном матче им удалось обыграть другую американскую команду Team Rival со счётом 3:2. Третье и четвёртое место досталось европейскому коллективу Dignitas и американской команде Trifecta.

Hi-Rez Expo — крупное мероприятие, организованное компанией Hi-Rez Studios. На нём компания анонсирует свои новые проекты и крупные обновления для них. В этом году Hi-Rez Expo прошло одновременно с другим крупным игровым мероприятием DreamHack в Атланте.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубке ФКС Москвы определился лидер по FIFA 18

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киберспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить