Стали известны чемпионы мира по Paladins и SMITE

Атланта, США, , 16:13 — REGNUM В рамках мероприятия Hi-Rez Expo прошли киберспортивные турниры по двум дисциплинам: Paladins и SMITE. Победителями обеих дисциплин стали американские команды: Team Envy и Splyce, сообщают разработчики из Hi-Rez Studios.

Чемпионом по командному шутеру (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Paladins стала команда Team Envy. В финальном матче американцы победили украинскую команду Natus Vincere, чемпионов прошлого года. Третье и четвёртое место между собой поделили команды Fnatic и Spacestation Gaming.

Лучшим в многопользовательской арене SMITE стал американский коллектив Splyce. В финальном матче им удалось обыграть другую американскую команду Team Rival со счётом 3:2. Третье и четвёртое место досталось европейскому коллективу Dignitas и американской команде Trifecta.

Hi-Rez Expo — крупное мероприятие, организованное компанией Hi-Rez Studios. На нём компания анонсирует свои новые проекты и крупные обновления для них. В этом году Hi-Rez Expo прошло одновременно с другим крупным игровым мероприятием DreamHack в Атланте.

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