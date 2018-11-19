Воронежская полиция задержала 128 футбольных фанатов

Воронеж, , 15:10 — REGNUM 128 футбольных фанатов были задержаны полицией в Воронеже 18 ноября после матча между воронежским футбольным клубом «Факел» и «Авангардом» из Курска. Информация прозвучала на планерном совещании в правительстве региона 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил глава ГУ МВД по региону Михаил Бородин, из 128 задержанных в отношении восьми были составлены протоколы об административном правонарушении.

Матч между воронежским «Факелом» и гостями из Курска, клубом «Авангард», состоялся накануне, 18 ноября, в рамках 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Хозяева одержали победу над «Авангардом» со счетом 3:2. Отметим, что фанаты «Факела» сообщили местным СМИ, что полиция забрала всю Южную трибуну из-за файер-шоу, которое устроили болельщики.