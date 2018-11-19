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Хорхе Сампаоли может стать главным тренером сборной Китая

Спорт

На посту наставника команды Сампаоли может сменить итальянца Марчелло Липпи

Пекин, 19 ноября 2018, 14:48 — REGNUM  Бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может стать главным тренером сборной Китая. Об этом сообщает La Cuatra.

По информации издания, представители Федерации футбола Китая начали переговоры с Сампаоли. На посту наставника команды он может сменить итальянского специалиста Марчелло Липпи.

Напомним, Сампаоли возглавлял сборную Аргентины с 2017 года. Под его руководством команда на чемпионате мира 2018 года вышла из группы, но уступила Франции в 1/8 финала со счетом 3:4.

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Добавим, что Липпи ранее заявил, что завершит тренерскую карьеру в феврале 2019 года. Это должно произойти после Кубка Азии, когда у него завершится с Федерацией футбола Китая.

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