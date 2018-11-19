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Канадские кёрлингисты вышли на турнир пьяными

Спорт

Спортсменам засчитано техническое поражение и запрещено играть в финале турнира

Оттава, 19 ноября 2018, 14:30 — REGNUM  Канадскую команду по кёрлингу отстранили от участия в турнире Red Deer Curling Classic. Об этом сообщает CBC.

Причиной отстранения стал тот факт, что спортсмены вышли на соревнования в нетрезвом виде. Отмечается, что они были сильно пьяны, нецензурно выражались и ломали инвентарь.

В составе канадской команды в турнире принимали участие Джэйми Коуи, Крис Шилл, Райан Фрай и Ди Джей Кидби. При этом Фрай является олимпийским чемпионом 2014 года.

Канадским кёрлингистам засчитали техническое поражение и запретили играть в финале турнира серии World Curling Tour.

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Кёрлинг
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