Канадские кёрлингисты вышли на турнир пьяными

Оттава, , 14:30 — REGNUM Канадскую команду по кёрлингу отстранили от участия в турнире Red Deer Curling Classic. Об этом сообщает CBC.

Причиной отстранения стал тот факт, что спортсмены вышли на соревнования в нетрезвом виде. Отмечается, что они были сильно пьяны, нецензурно выражались и ломали инвентарь.

В составе канадской команды в турнире принимали участие Джэйми Коуи, Крис Шилл, Райан Фрай и Ди Джей Кидби. При этом Фрай является олимпийским чемпионом 2014 года.

Канадским кёрлингистам засчитали техническое поражение и запретили играть в финале турнира серии World Curling Tour.