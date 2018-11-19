«Барселона» может применить санкции к Дембеле из-за проблем с дисциплиной

Барселона, Испания, 19 ноября 2018, 14:09 — REGNUM «Барселона» может применить санкции к нападающему команды Усману Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, что руководство клуба поставило футболисту ультиматум. Он должен устранить проблемы с дисциплиной. Если же этого не произойдёт, то его выведут из первой команды, а также могут продать.
Отмечается, что в «Барселоне» недовольны поведением французского форварда, который систематически опаздывает на тренировки и командные собрания перед матчами.
Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии». В предыдущем клубе у него также были проблемы с дисциплиной.
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