«Барселона» может применить санкции к Дембеле из-за проблем с дисциплиной

Барселона, Испания, , 14:09 — REGNUM «Барселона» может применить санкции к нападающему команды Усману Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, что руководство клуба поставило футболисту ультиматум. Он должен устранить проблемы с дисциплиной. Если же этого не произойдёт, то его выведут из первой команды, а также могут продать.

Отмечается, что в «Барселоне» недовольны поведением французского форварда, который систематически опаздывает на тренировки и командные собрания перед матчами.

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии». В предыдущем клубе у него также были проблемы с дисциплиной.

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