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Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель

Спорт

Журавель скончался на 48-м году жизни

Брест, Белоруссия, 19 ноября 2018, 13:41 — REGNUM  На 48-м году жизни умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Об этом 19 ноября сообщает министерство спорта и туризма Белоруссии.

Как отмечается на сайте казахстанского клуба «Шахтёр» (Караганда), Журавель ушел из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Во время игровой карьеры Журавель играл в таких клубах, как минское «Динамо», сочинская «Жемчужина», смоленский «Кристалл», а также «Дарида» и «Торпедо» (Жодино). В составе сборной Белоруссии он сыграл 11 матчей.

В январе 2018 года Журавель стал главным тренером карагандинского «Шахтёра». До этого он работал в брестском «Динамо». Под его руководством команда стала обладателем Кубка Белоруссии.

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