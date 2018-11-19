Бойцы из Казахстана завоевали девять медалей на чемпионате по ММА

Манама, , 11:14 — REGNUM Казахстанские бойцы завоевали девять медалей на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и юниоров в Бахрейне, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Спортсмены из Казахстана завоевали одну золотую, одну серебряную и семь бронзовых медалей. Чемпионом мира в весовой категории до 52,2 кг среди взрослых стал Багдат Жубаныш.

Напомним, с 12 по 18 ноября в Бахрейне под эгидой Международной федерацией ММА (IMMAF) и Всемирной ассоциацией ММА (WMMAA) прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам. Сборная России завоевала пять золотых медалей и одну серебряную. В общекомандном зачете первое место заняла сборная России.

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