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«Сан-Антонио» нанёс третье подряд поражение действующему чемпиону НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 104:92

Сан-Антонио, США, 19 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Ламаркус Олдридж, который сделал дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов.

Отметим, что для действующего чемпионат НБА «Голден Стэйт» это поражение стало третьим подряд.

«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 104:92 (33:27, 23:21, 23:22, 25:22).

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