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«Милан» заинтересован в приобретении Фабрегаса у «Челси»

Спорт

Фабрегас может покинуть клуб из-за недостатка игрового времени

Милан, Италия, 19 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  Итальянский «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что контракт Фабрегаса с «Челси» заканчивается после окончания текущего сезона. Футболист может покинуть «Челси» из-за недостатка игрового времени в составе лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Фабрегас сыграл в составе «Челси» девять матчей и забил один гол. Ранее он играл в таких клубах, как «Арсенал» и «Барселона».

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