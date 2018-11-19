«Милан» заинтересован в приобретении Фабрегаса у «Челси»

Милан, Италия, , 10:03 — REGNUM Итальянский «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что контракт Фабрегаса с «Челси» заканчивается после окончания текущего сезона. Футболист может покинуть «Челси» из-за недостатка игрового времени в составе лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Фабрегас сыграл в составе «Челси» девять матчей и забил один гол. Ранее он играл в таких клубах, как «Арсенал» и «Барселона».

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