«Лейкерс» одержали победу над «Майами» благодаря 51 очку Джеймса

Майами, США, , 09:06 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 51 очко.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал защитник Уэйн Эллингтон, который набрал 19 очков.

«Майами Хит» (Майами) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21).

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