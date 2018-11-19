«Вегас» одержал крупную победу над «Эдмонтоном»

Эдмонтон, Канада, , 07:51 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Вегас» дубль оформил нападающий Джонатан Маршессо, ещё по шайбе забросили Вильям Карлссон, Коди Икин, Макс Пачоретти и Райлли Смит.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Коннор Макдэвид, Алекс Шьяссон и Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 21 матче. «Эдмонтон» идёт на 25-м месте, в активе команды 19 очков в 20 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 3:6 (2:1, 0:3, 1:2).

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