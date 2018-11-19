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Зверев выиграл итоговый турнир ATP, обыграв в финале Джоковича

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3

Лондон, 19 ноября 2018, 06:24 — REGNUM  Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финальном матче итогового турнира ATP. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Зверев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Джоковича один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

Отметим, что на пути в финал Зверев обыграл швейцарского теннисиста Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:6.

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