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Константин Рауш призвал поддержать сборную России в матче со Швецией

Спорт

«Команде нужна ваша поддержка, чтобы сборная добилась нужного результата в Швеции. Все вместе мы это сделаем»

Москва, 18 ноября 2018, 16:11 — REGNUM  Защитник московского футбольного клуба «Динамо» и российской футбольной сборной Константин Рауш призвал болельщиков поддержать сборную России по футболу в предстоящем ей матче Лиги наций со сборной Швеции. Его слова приводит 18 ноября пресс-служба РФС.

«Команде нужна ваша поддержка, чтобы сборная добилась нужного результата в Швеции. Все вместе мы это сделаем», — цитирует Рауша пресс-служба. Также футболист посетовал, что из-за травмы он вынужден уехать домой и восстанавливаться и пожелал своим коллегам по сборной удачи и всего самого лучшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Константин Рауш был вынужден покинуть расположение сборной России по футболу из-за проблем с мышцами шеи и спины.

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Футбол
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