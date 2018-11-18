СМИ: «Ювентус» готов платить Рэмси свыше € 11 млн в год

Лондон, , 15:48 — REGNUM Полузащитник футбольного лондонского клуба «Арсенал» Аарон Рэмси может перейти по окончании его контракта с нынешним клубом в состав туринской команды «Ювентус», сообщает 18 ноября Mirror.

Согласно данным Mirror, туринский клуб готов поучаствовать в борьбе за футболиста. При этом «Ювентус» намерен получить Рэмси бесплатно и предложить ему зарплату в размере 11,6 млн евро в год.

Также нынешним хавбеком лондонского «Арсенала» интересуются «Бавария», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».

Отметим, ранее стало известно, что Рэмси не будет продлевать свой контракт с «Арсеналом». В ткущем сезоне он сыграл 12 матчей за клуб, в которых забил один мяч и сделал четыре голевых передачи.