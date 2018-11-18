«Милан» хочет приобрести защитника «Челси» Гари Кэхилла

Рим, , 15:39 — REGNUM Футбольный итальянский клуб «Милан» интересуется защитником команды «Челси», сообщает 18 ноября Corriere dello Sport.

Этим приобретением руководство клуба из Милана планирует решить кадровые проблемы команды, ввиду того, что за последний месяц клуб потерял трех игроков обороны: Маттиа Кальдара, Матео Мусаккьо и Алессио Романьоли.

Текущее соглашение Кэхилла с «Челси» рассчитано до конца нынешнего сезона, футболист также в истории клуба является одним из самых титулованных игроков.

Футболист перешел в «Челси» в 2012 году и сыграл 282 матча за клуб, в которых забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.

Отметим, ранее сообщалось о том, что Кэхилл, вероятнее всего, покинет «Челси» уже в ближайшее, зимнее трансферное окно.