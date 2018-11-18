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Тайрон Вудли ответил на вызов Сантьяго Понзиниббио

Спорт

«Возьми номерок, брат. Все хотят получить встречи с королем», — приводит MMA Junkie слова Тайрона Вудли

Вашингтон, 18 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля в полусреднем весе Тайрон Вудли, являющийся действующим чемпионом UFC в данной весовой категории, ответил на вызов Сантьяго Понзиниббио, который заявил о своих чемпионских амбициях после своей победы на Нилом Магни на турнире UFC 140, его слова приводит 18 ноября MMA Junkie.

«Возьми номерок, брат. Все хотят получить встречи с королем», — приводит MMA Junkie слова Тайрона Вудли. Также чемпион UFC отметил, что тот, кто находится в десятке лучших бойцов, всегда в одном шаге от чемпиона. Вудли порекомендовал Понзиниббио продолжать побеждать и тогда у него будет шанс «войти в октагон и потухнуть».

Отметим, ближайшая защита Вудли будет проведена в начале 2019 года против Колби Ковингтона. Всего на счету Тайрона Вудли 23 боя, из них 19 побед, 3 поражения и 1 ничья. Сантьяго Понзиниббио провел в ММА 30 боев (27 побед и 3 поражения).

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