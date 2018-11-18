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Три футболиста «Спартака» тренируются по индивидуальной программе

Спорт

Педро Роша, Роман Ерёменко и Илья Кутепов, проводят тренировки по индивидуальной программе

Москва, 18 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Три футболиста московского футбольного клуба «Спартак» — Педро Роша, Роман Ерёменко и Илья Кутепов, проводят тренировки по индивидуальной программе, сообщает 18 ноября официальный сайт московской команды.

Согласно сообщения, Роша, у которого устранены все последствия мышечной травмы, набирает форму, Ерёменко не участвует в тренировках основной группы из-за ушиба тазобедренного сустава, а для Кутепова сделана пауза в тренировках, из-за полученного им мышечного перенапряжения.

Также сайт «красно-белых» сообщает, что Роман Зобнин вернулся из сборной досрочно и должен будет 19 ноября пройти медицинское обследование, а Андре Селихов работал с небольшими ограничениями с основной группой.

Кроме этого пресс-служба «Спартака» передает, что основная группа команды провела 8 ноября очередную тренировку, которая представляла собой двустороннюю игру.

Отметим, в понедельник у футболистов будет выходной, а затем «Спартак» продолжит подготовку к матчу РПЛ с командой «Крылья Советов» в недельном цикле.

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Футбол
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