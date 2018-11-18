Защитник российской сборной Рауш не примет участия в матче со Швецией

Москва, , 14:44 — REGNUM Защитник сборной России по футболу Константин Рауш покинет расположение национальной сборной по причине проблем со здоровьем, сообщает 18 ноября пресс-служба сборной России.

«Защитник сборной России Константин Рауш, у которого имеются проблемы с мышцами шеи и спины, завтра покинет расположение команды», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в сообщении говорится о том, что футболисту не хватит времени для полного восстановления до матча со сборной Швеции.

Отметим, ранее, 17 ноября, стало известно о том, что у игрока обнаружились проблемы шеи и спины из-за которых он вынужден будет покинуть расположение сборной России. Матч между сборными России и Швеции в рамках Лиги наций состоится 20 ноября в Стокгольме и в нем определится лидер группы.