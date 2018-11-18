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Главный тренер сборной Испании поддержал Де Хеа после проигрыша от Хорватии

Спорт

«Де Хеа? Критиковать нужно всю команду, включая тренера», — приводит Twitter испанской сборной слова Энрике

Мадрид, 18 ноября 2018, 14:34 — REGNUM  Главный наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике заступился за вратаря команды Давида Де Хеа после поражения итальянской сборной от Хорватии (3:2) в матче Лиги наций. Его мнение приведено 18 ноября в официальном Twitter сборной Испании по футболу.

«Де Хеа? Критиковать нужно всю команду, включая тренера. Футбол — это коллективный вид спорта. Не вратарь забивает голы в чужие ворота», — приводит Twitter испанской сборной слова Энрике.

Также главный тренер отметил, что несмотря на поражение, команда находится в хорошем психологическом настроении и отметил, что на предстоящей сборной товарищеской встрече, он проверит футболистов, которые до этого играли немного.

Отметим, 18 ноября состоится товарищеский матч сборной Испании со сборной Боснии и Герцеговины. Матч будет проходить в Лас-Пальме и начнется в 22:45 мск.

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Футбол
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