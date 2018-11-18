Дана Уайт предложил $ 150 млн Мейвейзеру за бой с Хабибом Нурмагомедовым

Лас-Вегас, США, , 13:54 — REGNUM Сумму в 150 млн долларов за бой с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым предложил американскому боксеру Флойду Мейвейзеру глава UFC Дана Уайт. Об этом сам глава UFC рассказал 8 ноября порталу TMZ.

Как считает Дана Уйат, шансы на проведение такого боя есть, однако глава UFC в очередной раз отметил, что бой должен проходить по правилам ММА, а не по правилам бокса. Именно на таки условиях проходил поединок Мейвейзера бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Мы в прошлый раз пришли к нему, теперь пусть он прибудет к нам. Флойд, хочешь драться, хочешь заработать $150 млн? Тогда приходи к нам», — заявил Дана Уайт.

Отметим, ранее Нурмагомедов и Мейвейзер послали друг другу сообщения в социальны сетях на тему возможного поединка. Как написал американец, он согласен на поединок, однако только по правилам бокса.

Также отметим, что на счету 41-летнего Мейвейзера 50 боев и все 50 он закончил победой. На счету 30-летнего Нурмагомедова 27 боев и все 27 он также выиграл.