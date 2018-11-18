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Понзиниббио победил Магни в первом аргентинском турнире UFC

Спорт

За победу над Магни аргентинец получил чек на сумму $ 50 000

Буэнос-Айрес, 18 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Аргентинский боец смешанного стиля Сантьяго Понзиниббио победил представителя Соединенных Штатов Нила Магни в ходе первого, проведенного в Аргентине турнира UFC 140, сообщает 18 ноября официальный Twitter чемпионата.

Главным боем вечера была схватка между Понзиниббио и Магни. Она закончилась в четвертом раунде, когда судьи признали победу Понзиниббио техническим нокаутом. За победу над Магни аргентинец получил чек на сумму $ 50 000. Такую же сумму получил Джонни Уокер, который выиграл нокаутом в первом раунде в другой схватке вечера у Халила Раунтри.

Отметим, следующий турнир чемпионата UFC 141 пройдет в столице Китая 24 ноября. Поединком вечера станет схватка между Кертисом Блейдсом и Фрэнсисом Нганну.

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