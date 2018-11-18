Сами Хедира получил травму на тренировке «Ювентуса»

Турин, Италия, , 13:16 — REGNUM Немецкий полузащитник туринского клуба «Ювентус» Сами Хадира получил травму лодыжки на тренировке команды, сообщает 18 ноября Football Italia.

Сообщается, что немецкий хавбек травмировал лодыжку по ходу командной тренировки и должен будет пройти дополнительное медицинское обследование. Также из-за этой травмы Хадира скорее всего не сможет сыграть в матче «Ювентуса» с клубом СПАЛ, которая пройдет в Турине 24 ноября.

Отметим, это не первая травма у Хадира в текущем сезоне. Так в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией», Хадира растянул мышцы бедра и потому ввиду данной травмы смог принять участие только в восьми матчах за клуб в сезоне.