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Сами Хедира получил травму на тренировке «Ювентуса»

Спорт

Это не первая травма у Хадира в текущем сезоне

Сами Хедира получил травму на тренировке «Ювентуса»
LauraHale
Сами Хедира

Турин, Италия, 18 ноября 2018, 13:16 — REGNUM  Немецкий полузащитник туринского клуба «Ювентус» Сами Хадира получил травму лодыжки на тренировке команды, сообщает 18 ноября Football Italia.

Сообщается, что немецкий хавбек травмировал лодыжку по ходу командной тренировки и должен будет пройти дополнительное медицинское обследование. Также из-за этой травмы Хадира скорее всего не сможет сыграть в матче «Ювентуса» с клубом СПАЛ, которая пройдет в Турине 24 ноября.

Отметим, это не первая травма у Хадира в текущем сезоне. Так в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией», Хадира растянул мышцы бедра и потому ввиду данной травмы смог принять участие только в восьми матчах за клуб в сезоне.

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Футбол
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