Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
14:30:12 МСК

Манчини об игре с Португалией: мы доминировали в матче, но снизили темп

Спорт

Италия, находящаяся на втором месте, обеспечило свое место в группе А

Манчини об игре с Португалией: мы доминировали в матче, но снизили темп
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Ожесточенная игра

Рим, 18 ноября 2018, 13:15 — REGNUM  Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат в матче своих подопечных с командой Португалии в рамках Лиги наций, его слова приводит 18 ноября Football Italia.

«Мы доминировали на протяжении большей части матча, но затем сбросили темп», — заявил Манчини и добавил, что несмотря ни на что, результат матча — огромное достижение для итальянской сборной, если сравнивать его с результатом матча против сборной Польши, более слабой чем сборная Португалии и также закончившейся вничью.

По результатам матча сборная Португалии вышла в плей-офф Лиги наций. Италия же, находящаяся на втором месте, обеспечило свое место в группе А. Также этой ничьей сборная Италии поставила новый антирекорд. Её игроки не смогли победить в шести подряд домашних матчах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить