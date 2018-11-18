Мане и Салах претендуют на звание лучшего футболиста Африки

Лондон, , 12:43 — REGNUM Список из пяти претендентов на звание лучшего футболиста Африки опубликовало 18 ноября ВВС.

В нем присутствуют два игрока английской премьер лига — одноклубники по «Ливерпулю» сенегалец Садио Моне и египтянин Мохамед Салах, а также представитель Ганы Томас Парти из «Атлетико», ещё один сенегалец Калиду Кулиабали из «Наполи» и марокканец Мехди Бенатиа из «Ювентуса».

Голосование за предложенные ВВС кандидатуры продолжится до 2 декабря, а победителя определят 14 декабря.

Отметим, награда вручается с 1992 года и изначально вручалась африканским спортсменам, однако с 2001 года её получают исключительно футболисты. В прошлом году лучшим футболистом Африки был признан Мохамед Салах.