Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
12:57:06 МСК

Полузащитник ФК «Урал» Никита Жигулев вернулся в общую группу

Спорт

Также к сообщению прикреплен фоторепортаж с тренировки основной группы с участием Жигулева

Полузащитник ФК «Урал» Никита Жигулев вернулся в общую группу
Pexels
Футбол

Екатеринбург, 18 ноября 2018, 12:25 — REGNUM  Полузащитник футбольного екатеринбургского клуба «Урал» Никита Жигулев вернулся в основную группу команды после полученной травмы, сообщает 18 ноября официальный Twitter клуба.

«Полузащитник ФК «Урал» Илья Жигулев вернулся в общую группу после полученной в октябре в игре за молодежную сборную России травмы», — говорится в сообщении клуба в Twitter. Также команда поздравляет Илью с возвращением. Кроме этого к сообщению прикреплен фоторепортаж с тренировки основной группы с участием Жигулева.

В настоящее время команда «Урал» находится на Кипре, где готовится к матчу 15 тура РПЛ с клубом «Локомотив», который состоится 23 ноября.

Отметим, Илья Жигулев получил травму в октябре, во время своего выступления за молодежную сборную России по футболу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить