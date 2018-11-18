Лучший футболист сборной Швеции может пропустить матч с Россией

Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Защитник сборной Швеции по футболу и команды «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф получил травму в матче Лиги наций с командой Турции и скорее всего пропустит матч Лиги наций со сборной России, сообщает 18 ноября шведское издание Expressen.

По информации издания, Линделеф получил травму задней части бедра по ходу игры с Турцией и теперь рискует пропустить несколько недель, которые потребуются ему на восстановление.

Ввиду этого, шведский защитник скорее всего пропустит матч Лиги наций со сборной командой России, который состоится 20 ноября.

Отметим, 13 ноября Виктор Линделеф был признан лучшим футболистом Швеции.