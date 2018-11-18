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Джокович переиграл Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР

Спорт

Итоговый счет матча 6:2, 6:2 в пользу сербского спортсмена

Джокович переиграл Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР
Yann Caradec
Новак Джокович

Лондон, 18 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  Теннисист из Сербии Новак Джокович переиграл в полуфинальном матче южноафриканского спортсмена Кевина Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР, проходящего в Лондоне, сообщает 18 ноября «Советский спорт».

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За это время Джокович, являющейся первой ракеткой мира, сделал шесть подач навылет, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать 4 брейк-пойнта из девяти возможных. Его соперник, который считается шестым в рейтинге АТР, четырежды подал навылет и допустил три двойных ошибки. Итоговый счет матча 6:2, 6:2 в пользу сербского спортсмена.

В финале Джоковичу предстоит встреча с представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге АТР), который в другой полуфинальной встрече победил швейцарца Роджера Федерера (третья ракетка мира.

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