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Шипулин не вошел в список сборной России по биатлону на первые этапы КМ

Спорт

«Он еще не готов. Так получилось, что он и в отборочных стартах не бежал, и самочувствие еще не то, чтобы выступать»

Шипулин не вошел в список сборной России по биатлону на первые этапы КМ
Peter Porai-Koshits
Антон Шипулин

Москва, 18 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Российский биатлонист Антон Шипулин, являющийся олимпийским чемпионом и ставшим третьим в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого года, не вошел в состав российской сборной на первые этапы Кубка мира по биатлону. Список, сформированный по итогам контрольных стартов в Финляндии, огласил 18 ноября глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Он еще не готов. Так получилось, что он и в отборочных стартах не бежал, и самочувствие еще не то, чтобы выступать», — приводит ТАСС слова Владимира Драчева.

По словам главы СБР, на первые три этапа кубка мира в состав команды вошли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Алексей Слепов. Антон Шипулин в это время будет тренироваться во втором составе и готовится к выступлению на этапах Кубка IBU и соревнованиях «Ижевская винтовка».

Отметим, в прошлом сезоне Шипулин четырежды переболел мононуклеозом, в связи с чем медики порекомендовали ему взять полугодичную паузу из-за проблем со здоровьем. Спортсмен также пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета и стал третьим общем зачете Кубка мира прошлого сезона.

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Биатлон
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