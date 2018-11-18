Женская российская баскетбольная сборная победила Литву и вышла в финал ЧЕ

Вильнюс, , 11:09 — REGNUM Женская сборная команда России по баскетболу переиграла сборную Литвы в квалификационном матче Чемпионата Европы, сообщает 18 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в литовском городе Кедайняй и закончилась со счетом 79:77 в пользу российской команды. Самым результативным игроком в составе сборной России была признана Мария Вадеева, которая набрала 23 очка в матче.

После пяти игр квалификационного этапа сборная России имеет 10 очков в активе и находится на первом месте в своей группе. На втором месте — Венгрия (9 очков), далее Литва (6), за ней Албания (5).

В заключительном матче группового этапа российская сборная сыграет с командой Венгрии. Эта игра состоится 21 ноября.

Отметим, сборная России по баскетболу уже обеспечила себе выход в финал чемпионата Европы, куда войдут победители всех восьми групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Также путевку в финал себе уже обеспечили сборные баскетбольный команды Испании, Словении, Чехии и Турции.