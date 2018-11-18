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«Коламбус» победил «Каролину» с помощью трех очков Панарина

Спорт

Встреча проходила в Роли и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей

«Коламбус» победил «Каролину» с помощью трех очков Панарина
Michael Miller
Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Роли, США, 18 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл с крупным счетом команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 18 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в Роли и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Главными звездами гостей стали Кэм Аткинсон, оформивший в матче хет-трик (12-я, 22-я и 32-я минуты) и российский форвард клуба Артемий Панарин, записавший на свой счет в этот вечер три результативные передачи. Еще одну шайбу у «Коламбуса» забил Зак Веренски на 28-й минуте.

На все это хозяева смогли ответить единственной шайбой Ахо на 26-й минуте.

Кроме Панарина в игре также отличился российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший 30 из 31 шайбы брошенной по его воротам.

Отметим, другой российский участник матча — нападающий «Каролины» Андрей Свечников, не отметился в матче никакими результативными действиями.

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