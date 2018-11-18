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«Питтсбург» проиграл «Оттаве», несмотря на две голевые передачи Малкина

Спорт

Игра проходила в Оттаве и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев

«Питтсбург» проиграл «Оттаве», несмотря на две голевые передачи Малкина
kaatiya
Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Оттава, 18 ноября 2018, 10:18 — REGNUM  Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» проиграл команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 18 ноября Sport 24.

Игра проходила в Оттаве и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. У победителей шайбами отметились Ткачук (15-я минута). Стоун — дубль (18-я и 37-я), Дюшен — дубль (1-я, 50-я). Сеси (38-я). У их соперников голы забили Летанг (12-я, в большинстве), Эштон-Риз (43-я), Каллен, (46-я), Хёрнквист (57-я).

Также можно отметить игру российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который сделал в матче две результативные передачи, однако это не смогло спасти его клуб от поражения во встрече.

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