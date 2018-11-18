Автограф-сессию Игоря Акинфеева прервали из-за образовавшейся давки

Москва, , 08:02 — REGNUM Автограф-сессию вратаря ЦСКА и бывшего вратаря сборной России по футболу в московском ТЦ «VEGAS Кунцево» пришлось прекратить раньше установленного срока из-за образовавшейся давки, сообщает 18 ноября «Советский спорт».

На мероприятие пришло такое огромное количество поклонников футболиста, что толпа болельщиков прорвала кордон охраны и потому автограф-сессия вынужденно была прекращена организаторами досрочно.

Сам Акинфеев принес свои извинения собравшимся. «Благодарю всех людей, кто пришел, и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа!», — сказал футболист и также добавил, что он подпишет дополнительный тираж карточек.

Отметим, ранее, 17 ноября, Игорь Акинфеев на церемонии открытия Аллеи чемпионов в ТЦ «VEGAS Кунцево», где он подписывал свою именную звезду, заявил, что он не жалеет о своем уходе из футбольной сборной России.