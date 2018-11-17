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Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд в Москве

Спорт

«Фигуристы (Букин и Степанова) блестяще откатали произвольный танец»

Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд в Москве
Luu
Александра Степанова и Иван Букин

Москва, 17 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Российский танцевальный дуэт Иван Букин и Александра Степанова, установив мировой рекорд в произвольном танце, заняли первое место на этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщается в субботу, 17 ноября, на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Фигуристы (Букин и Степанова) блестяще откатали произвольный танец… — говорится в сообщении. — … Ученики Ирины Жук и Александра Свинина забронировали путевки в Ванкувер».

Второе место заняли спортсмены из Испании Кирилл Халявин и Сара Уртадо, третье — представители США Энтони Пономаренко и Кристина Каррейра.

Отмечается, что в начале декабря 2018 г. в Ванкувер пройдет финал Гран-при, где выступит российский танцевальный дуэт И. Букин и А.Степанова.

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