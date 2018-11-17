Юдзуру Ханю стал победителем в произвольной программе на этапе ГП в Москве

Москва, , 16:02 — REGNUM Японский фигурист Юдзуру Ханю стал первым в произвольной программе одиночного разряда у мужчин на этапе Гран-При в Москве, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

Несмотря на падения во время исполнения своей произвольной программы, японец набрал наибольший результат — 167,89 балла и в сумме 278,42 балла. На втором месте грузинский фигурист Морис Квителашвили, набравший в сумме 248,58 баллов. На третьем — ещё один представитель страны Восходящего солнца Казуки Томоно с результатом 238,73 балла.

Лучший из российских фигуристов — Михаил Коляда, который набрал в сумме 225,42 балла и поднялся на четвертое место по итогам исполнения двух программ с восьмого, которое он занимал по итогам исполнения короткой программы.

Отметим, Михаил Коляда по итогам московского этапа Гран-При не вышел в финальную стадию мирового турнира фигуристов.