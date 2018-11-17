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Альбер II: Рыболовлеву надо отказаться от ФК в случае если его вину докажут

Спорт

Сначала необходимо дать органам юстиции выполнить их работу до конца, считает князь Монако

Альбер II: Рыболовлеву надо отказаться от ФК в случае если его вину докажут
Michel Ravassard
Альбер II

Монако, 17 ноября 2018, 15:34 — REGNUM  Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву нужно отказаться от руководства футбольным клубом княжества в том случае, если его вина в суде будет доказана, считает князь Монако Альбер II, его мнение приводит 17 ноября агентство AFP.

По словам Альбера II, сначала необходимо дать органам юстиции выполнить их работу до конца.

«Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется от поста президента футбольного клуба «Монако», — заключил князь Монако.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин заявил о том, что у бизнесмена нет планов по продаже ФК «Монако» и он намерен продолжить дальнейшее развитие команды.

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Футбол
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