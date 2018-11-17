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Директор ФК «Енисей» готов заплатить за установку систем ВАР

Спорт

«Мы категорически за VAR», — заявил Денис Рубцов

Красноярск, 17 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Денис Рубцов, являющийся директором футбольного красноярского клуба «Енисей», прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о возложении расходов по установке и обслуживанию систем видеопомощи арбитрам (ВАР, VAR) на футбольные клубы и РПЛ. Его слова приводит 17 ноября «Спорт-экспресс».

По слова Рубцова, в первую очередь нужно понять о каких суммах идет речь и, если это в разумных пределах, его клуб войдет в проект, тем более, что деньги у «Енисея» есть.

«Мы категорически за VAR», — заявил Денис Рубцов.

Отметим, 5 октября СМИ сообщили о том, что возможно внедрение ВАР в Кубке России по футболу, а позднее в РФС отметили, что расходы по внедрению и эксплуатации ВАР должны взять на себя клубы и РПЛ.

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Футбол
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