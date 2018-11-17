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Санллехи подтвердил информацию, что топ-клубы обсуждают создание Суперлиги

Спорт

Директор лондонского «Арсенала» подчеркнул, что в этих переговорах нет ничего секретного

Лондон, 17 ноября 2018, 14:52 — REGNUM  Директор лондонского футбольного клуба «Арсенал» Рауль Санллехи подтвердил информацию о том, что топ-клубы Европы обсуждали возможность создания футбольной Суперлиги. Беседу с ним 17 ноября опубликовало издание FourFourTwo.

Как сообщил FourFourTwo Рауль Санллехи, такое обсуждение велось от имени его клуба ввиду того, что «Мы должны быть уверены, что «Арсенал» всегда в курсе того, что может произойти с футболом в будущем». Также директор лондонского «Арсенала» отметил, что создание Суперлиги не произойдет в ближайшей или среднесрочной перспективе, потому что у всех клубов есть соглашение с УЕФА. Однако, по словам Санллехи, он знает, что ждет европейский футбол в будущем.

При этом директор «Арсенала» подчеркнул, что в этих переговорах нет ничего секретного, как это пытались представить журналисты. И хотя и существует документ, в котором указано название его команды и других, участвовавших в таком обсуждении, однако это только проект, а не соглашение. Поэтом под ним не стоит никаких подписей.

Отметим, ранее издание Football Leaks сообщило, что 16 европейских футбольных топ-клубов планируют создание закрытой футбольной Суперлиги, которая будет призвана собою заменить УЕФА.

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Футбол
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