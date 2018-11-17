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Павел Кулижников стал победителем на дистанции 500 м на КМ в Обихиро

Спорт

Победный результат российского спортсмена составил 34,619 секунды

Обихиро, Япония, 17 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящему в Обихиро (Япония), сообщает 17 ноября «Спорт-экспресс».

Победный результат российского спортсмена составил 34,619 секунды. На втором месте японский конькобежец Рёхэй Хага, третьим стал представитель Норвегии Ховар Лорентсен. Их результаты составили 34,716 и 34,771 секунд соответственно.

Отметим, это третья золотая награда для российской конькобежной сборной на этапе Кубка мира, проходящем в Обихиро. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Юсков стал первым на дистанции 1500 м у мужчин, а до того российская сборная также стала первой в командной гонке.

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Конькобежный спорт
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