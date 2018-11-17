Денис Юсков победил на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Японии

Обихиро, Япония, , 12:40 — REGNUM Российский конькобежец Денис Юсков стал первым на состязаниях конькобежцев на дистанции 1500 м в рамках этапа Кубка мира, проходящего в Обихиро (Япония), сообщает 17 ноября Sport 24.

29-летний российский спортсмен финишировал с результатом 1 минута 44,550 секунды. На втором месте голландец Кьелд Найс с результатом 1.44,819, а на третьем также представитель Нидерландов Патрик Рест (1.45,124).

Отметим, это вторая золотая медаль для сборной России на этапе Кубка мира в Японии. Ранее сборная команда России в командной гонке у мужчин стала обладательницей золотых наград.