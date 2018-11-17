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Дидье Дешам о поражении Франции от Голландии: мы были не так хороши

Спорт

«Нам противостояла по-настоящему мотивированная команда, а мы были не так хороши»

Париж, 17 ноября 2018, 11:13 — REGNUM  Главный наставник французской сборной Дидье Дешам дал свой комментарий по поводу поражения его подопечных от сборной Голландии в матче Лиги наций. Его слова приводит 17 ноября Sky Sports.

«Нам противостояла по-настоящему мотивированная команда, а мы были не так хороши», — заявил Дешам и добавил, что действиях французов не было напора и агрессии, а потому победа голландцев вполне логична.

Также главный тренер сборной Франции подчеркнул, что его беспокоит эта разница между двумя командами и он не собирается мириться с неудачами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Голландии выиграла у французской национальной команды со счетом 2:0 в матче группа А Лиги наций.

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