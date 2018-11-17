Суббота, 17 Ноября 2018 года
12:05:35 МСК

Шкртел может продолжить карьеру в «Рейнджерс»

Спорт

Ранее сообщалось, что в переходе футболиста в состав шотландского клуба лично заинтересован главный наставник шотландской команды

Шкртел может продолжить карьеру в «Рейнджерс»
Мартин Шкртел
Мартин Шкртел

Анкара, 17 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  Словацкий защитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Мартин Шкртел не будет продлевать контракт с турецким клубом и хотел бы продолжить свою спортивную карьеру в шотландском футбольном чемпионате, сообщает 17 ноября СNN Turk.

Контракт Шкртела с «Фенербахче» истекает в конце текущего сезона и ранее сообщалось о том, что в переходе футболиста в состав шотландского клуба «Рейнджерс» лично заинтересован главный наставник шотландской команды Стивен Джеррард, который выступал с словацким защитником в клубе «Ливерпуль».

Отметим, в текущем сезоне провел за «Фенербахче» 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями. Также Мартин Шкртел известен тем, что выступал в составе санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить