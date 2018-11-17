Эден Азар считает, что он не заслужил «Золотой мяч» 2018 года

Лондон, , 10:47 — REGNUM Бельгийский полузащитник футбольного лондонского клуба «Челси» Эден Азар не считает себя достойным «Золотого мяча» по итогам текущего сезона. Его слова приводит 17 ноября RTBF.

По мнению Азара, приводимому RTBF, несмотря на проведенный им неплохой год, ему не стоит витать в облаках.

«Я не заслуживаю «Золотого мяча», — заявил Эден Азар и добавил, что в мировом футболе есть лучшие и более продуктивные футболисты. Среди претендентов на престижную футбольную награду бельгиец назвал Килиана Мбаппе, который является нападающим футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

Отметим, Эден Азар является обладателем бронзовых наград в составе сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу в Москве в 2018 году.