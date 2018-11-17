Защитник «Сибири» Олег Пиганович выбыл из-за травмы на три недели

Новосибирск, , 10:32 — REGNUM Защитник хоккейного новосибирского клуба «Сибирь» Олег Пиганович, также являющийся капитаном команды, на три недели выбыл из основного состава команды по причине травмы, сообщает 17 ноября официальный Тwitter команды.

«Пиганович выбыл на три недели», — говорится в сообщении. Также в сообщении говорится, что причиной выбытия Пигановича стала травма нижней части тела в матче с «Амуром» (2:1 «Сибирь победила по буллитам).

Во втором периоде матча Пиганович получил повреждение колена в столкновении с соперником. Это было нарушение со стороны капитана «Сибири», и он был удален на две минуты за подножку. Однако игрока увели под руки в раздевалку.

Отметим, Пиганович сыграл в текущем сезоне 27 матчей за «Сибирь» и набрал в них 7 (1 шайба + 7 голевых передач) очков.