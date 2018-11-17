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«Вашингтон» обыграл «Колорадо» в овертайме

Спорт

Встреча проходила в Денвере и закончилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона»

«Вашингтон» обыграл «Колорадо» в овертайме
Mr.TinDC
Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

Денвер, США, 17 ноября 2018, 09:30 — REGNUM  Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над командой «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в Денвере и закончилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». В составе победителей шайбами отметились: Смит-Пелли (29-я минута). Овечкин, (39-я). Бэкстрём, (61-я). Причем последняя забита на 22-й секунде овертайма и стала для «Вашингтона» победной. У «Колорадо» голами отметились Сёдерберг, (2-я). Уилсон, (58-я).

Другие российские игроки «Вашингтон Кэпиталз"Дмитрий Орлов и Дмитрий Яшкин не набрали в этом матче очки.

Отметим, это 681-я шайба на счету российского капитана «Кэпиталз» за время его участия в НХЛ и теперь он вышел на 17-е место в Лиге по голам, сравнявшись таким образом с Дино Сиссарелли.

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