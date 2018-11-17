Сборная Голландии по футболу обыграла французов в мате Лиги наций

Амстердам, , 08:18 — REGNUM Футбольная сборная Голландии выиграла с «сухим» счетом у сборной команды Франции в матче группового этапа Лиги наций, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в Голландии, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Хозяева открыли счет в конце первого тайма мячом Джорджиньо Вейналдума, а затем в скомпенсированное время ещё один игрок сборной Голландии — Мемфис Депа, удачно реализовал пенальти.

По итогам матча сборная Голландии набрал 6 очков и находится на втором месте в своей группе. На первом месте — французская сборная, которая сыграла все групповые матчи и имеет 7 очков в своем активе. Теперь, для победы в своей группе и выхода в финал, голландцам достаточно сыграть вничью со сборной Германии 19 ноября.