Витсель назвал решение перейти в «Боруссию» лучшим в карьере

Дортмунд, Германия, , 15:40 — REGNUM Бельгийский полузащитник Аксель Витсель заявил, что решение перейти в дортмундскую «Боруссию» стало лучшим в его карьере. Об этом сообщает Bild.

По словам Витселя, в «Боруссии» собраны классные футболисты. Кроме того, Дортмунд находится в непосредственной близости от родного города футболиста, Льежа.

Напомним, летом 2018 года Витсель перешёл в «Боруссию» из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В текущем сезоне он провёл 17 матчей, в которых забил три гола.

С 2012 по 2017 год Витсель в течение пяти сезонов играл в составе санкт-петербургского «Зенита», с которым выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок России.

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