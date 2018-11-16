Пятница, 16 Ноября 2018 года
15:26:39 МСК

Полузащитник «Реала» Асенсио заинтересован в переходе в «Ювентус»

Спорт

Асенсио был впечатлён тем, как болельщики «Ювентуса» приняли Криштиану Роналду

Мадрид, 16 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Асенсио заинтересован в переходе в стан «старой синьоры», поскольку был впечатлён тем, как болельщики команды приняли нападающего Криштиану Роналду.

Также отмечается, что Асенсио успел пообщаться с бывшим партнёром по «Реалу» Альваро Моратой, который ранее играл за «Ювентус» и наилучшим образом отозвался о клубе.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.

Читайте также: «Реал» предложил «Ювентусу» обменяться защитниками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить